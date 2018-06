बिपाशा बसु हॉस्पिटल में हुई एडमिट, शेयर की अपनी ये PHOTO

बिपाशा बसु मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बिपाशा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कई खबरें आने लगी थीं, लेकिन अब बिपाशा ने अपनी क्यूट फोटो शेयर कर बता दिया है कि वो ठीक हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। दरअसल, बिपाशा ने अपनी एक फनी फोटो शेयर की है और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'जब छोटी बहन हॉस्पिटल की ड्यूटी पर हो तो ऐसा ही होता है।'

इससे पहले बिपाशा ने अपनी तबीयत को लेकर भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, 'मेरे सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद जो मेरी इतनी केयर करते हैं और मुझे सिर्फ बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी।'

To all my well wishers... just a stubborn bacterial infection.Will be fit and fabulous soon ❤️🙏