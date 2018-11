Bigg Boss12 : जसलीन की इस बात पर नाराज हुए शिवाशीष, घर से भागने की कोशिश पर दीपक ने लगाई लताड़

बिग बॉस में कल का दिन काफी हंगामे भरा रहा। कल के एपिसोड में नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई। इस क्रिया में कुछ ऐसा हुआ कि श्रीसंत को घरवालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं शिवाशीष ने भी श्रीसंत के नक्से कदम पर चलने की कोशिश की। जसलीन से नाराज शिवाशीष ने घर से भाग जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही।

एपिसोड 52 मेंजसलीन की बात से नाराज शिवाशीष भी घर वालों से बगावत करने पर उतार आते हैं। उन्होंने घर से भागने के लिए वह घर की दीवार पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। घर वाले उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं।

इसी बीच करणवीर आते हैं और शिवाशिष को ऐसा करने से रोकते हैं। करणवीर शिवाशिष को मोटिवेट करते हैं। घर वाले शिवाशीष से घर से भागने का कारण जानने की कोशिश करते हैं। शिवाशीष घर वालों से कोई भी बात शेयर नहीं करते हैं। वह बस श्रीसंत से घर से भागने का कारण बताते हैं। श्रीसंत शिव को शांत कराते हैं। सभी घरवाले शिव के इस बर्ताव पर चर्चा करते हैं।

#ShivashishMishra lene wale hai ghar chhodne ka bada kadam! Kya gharwale rok payenge unhe yeh faisla uthaane se? Dekhiye #BiggBoss12 aaj raat 9 baje for all the dhamaka. #BB12 pic.twitter.com/jguMgl3NPY

बता दें कि शिवाशिष भागने से भागने से पहले जसलीन और शिवाशीष में किचन के कामों को लेकर बहस हो जाती है। बाद में दोनों बहस को सुलझा भी लेते हैं। शिवाशीष कहते हैं कि वह इस घर में बिल्कुल अकेले हैं और उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ दिया जाए। इसके बाद जसलीन चली जाती हैं। जसलीन के जाते ही शिव घर से भागने की कोशिश करते हैं। वह दिवार पर चढ़ जाते हैं। यह देखकर जसलीन चिल्लाने लगती हैं जिससे सभी घरवाले आ जाते हैं। इस सीन के बाद शिवाशीष दिवार पर चढ़ जाते हैं।

वहीं दूसरी तरफ जहां घर में दीपक और शिवाशीष के बीच झगड़ा होता है ।

#DeepakThakur thinks that #ShivashishMishra needs attention and hence he's pulling off the stunt to leave the house! #BB12 #BiggBoss12