‘बिग बॉस 3 तमिल’ शो में कंटेस्टेंट ने दिया विवादित बयान, बात सुनकर हंसते रहे कमल हसन की अब हो रही है आलोचना

आजकल टीवी की दुनिया में ‘बिग बॉस 3 तमिल-3’चल रहा है। इस शो को साउथ के सुपरस्टार कमल हासन होस्ट कर रहे हैं। इस शो को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। इस शो में कंटेस्टेंट सर्वनन ने नेशनल टीवी पर ऐसा खुलासा किया जिसके बाद से उनकी आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि सर्वनन तमिल सिनेमा का जाना-माना नाम हैं। सबसे ज़्यादा शोहरत इन्हें फिल्म ‘परुथिवीरान ‘ से मिली थी। 2007 में आई ये एक एक्शन फिल्म थी। अब इस शो में उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर काफी आलोचना हो रही है।

दरअसल, शो के हालिया एपिसोड सर्वनन ने बातचीत में बताया कि वो बस में लड़कियां छेड़ा करता था। हैरानी वाली बात ये है कि एक्टर के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोग सीटियां बजाने लगते हैं और तालियां बजना शुरू हो जाती हैं। शो के होस्ट कमल हासन भी सरवनन की इस बात पर हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं। इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

A Tamil channel aired a man proudly proclaiming he used the Public Bus Transport system to molest/grope women - to cheers from the audience.



And this is a joke. To the audience. To the women clapping. To the molester.



Damn. https://t.co/kaL7PMDw4u — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) July 27, 2019

इस पूरी चीज़ को लेकर लोगों में काफी गुस्सा हैं। यूजर अपने गुस्से को ट्विटर के जरिए जता रहे हैं। लोग न सिर्फ़ सर्वनन की बात सुनकर खौल उठे पर उन्हें हासन का रिएक्शन भी बहुत ग़लत लगा। वहीं सिंगर चिन्नमई श्रीपदा ने भी ये वीडियो शेयर कर सवाल उठाया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तमिल चैनल पर आने वाले एक शो में एक आदमी गर्व के साथ दावा कर रहा है कि उसने पब्लिक बस में महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। दर्शक इस पर तालियां बजा रहे हैं। ये दर्शक और इस पर तालियां बजा रही महिलाओं और छेड़छाड़ करने वाले शख्स के लिए मजाक है।

Not surprised with the shit that came out of Saravanan's mouth, but Haasan defending it with a cheeky line is so disappointing. He could've politely schooled him but no has to make a joke 🤦 https://t.co/CGo0bu6W7n — Haricharan Pudipeddi (@pudiharicharan) July 28, 2019

What the fuck! How did @ikamalhaasan s team think that it was okay to keep him on the show or at the very least not edit it out? Good illustrative example for us, but this perpetuates the normalization among Tamil viewers. — Sandhya Ramesh (@sandygrains) July 28, 2019