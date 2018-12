Bigg Boss 12: श्रीसंत को लेकर फैली अफवाह, क्या वाकई में बिग बॉस हाउस से हुए बेघर!

'बिग बॉस सीजन 12' (Bigg Boss Season 12) के विनर को लेकर सिर्फ बिग-बॉस के घर में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म हो गया है। हालिया एपिसोड में वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट सुरभि राणा मिड वीक एलिमिनेशन (mid week elimination) में घर से बेघर हो गई हैं। सुरभि के जाने के बाद अब घर में रोमिल चौधरी, दीपक ठाकुर, दीपिका कक्कड़, करणवीर बोहरा और श्रीसंत बचे हुए है। सोशल मीडिया पर विजेता को लेकर तरह-तरह के नाम आ रहे हैं। इसी बीच स्ट्रॉग कस्टेंट श्रीसंत को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि श्रीसंत को बिग-बॉस 12 के विनर के रुप में फिक्स कर दिया गया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर यह भी अफवाह फैल रही है कि श्रीसंत को बिग बॉस हाउस से एलिमिनेट कर दिया गया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है यह बात आज के शो से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इन खबरों पर लगाम लगाते हुए श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने सोशल मीडिया यूजर्स की जमकर क्लास लगाई है।

दरअसल, इंटरनेट पर मौजूद बिग बॉस के एक फैन क्लब ने दावा किया कि श्रीसंत दीवार से कूदकर घर से बाहर आ गए। कहा गया कि श्रीसंत (Sreesanth) इस समय बिग बॉस हाउस से बाहर हैं। बताया गया कि श्रीसंत का दीपक ठाकुर से झगड़ा हो गया जिसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने घर से बाहर जाने का फैसला किया।

Good work PR but unfortunately for you, it's not true! #SreeFam don't believe this news and such pages who have zero facts and write only for thier own pleasure. #VoteForSreesanth https://t.co/fbi1uuM7iF

दूसरी ओर बिग बॉस के फैन्स ने तो श्रीसंत के फिक्स विनर होने को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी। इन दोनों ही खबरों पर श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी श्रीसंत ने इसका बखूबी जवाब भी दिया है। इन खबरों को सिरे से खारिज करते भुवनेश्वरी कुमारी ने ट्विटर पर को गलत करार दिया है। इसी के साथ भुवनेश्वरी कुमारी ने श्रीसंत को वोट देते रहने की अपील की है।

🤣🤣🤣🤣look at the insecurities of this fandom. Pls keep spreading this rumours as I believe in universal energy and by repeating this it might even come true. He didn't sign for 2 months plus almost more thn half season like others..✌🏻silence for ur insecurities. 🙈😂😂😂 https://t.co/qFunUZB696