मनोरंजन Bigg Boss OTT: प्रतीक सहजपाल से मारपीट कर शो से बाहर हुए जीशान! चौंकाने वाला एविक्शन Published By: Utkarsha Srivastava Wed, 25 Aug 2021 09:33 PM हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.