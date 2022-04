‘बिग बॉस ओटीटी’ फेम मिलिंद गाबा ने गर्लफ्रेंड संग लिए सात फेरे, ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें आईं सामने

बिग बॉस ओटीटी फेम मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शादी की रस्में दिल्ली में हुईं। यह एक बिग फैट वेडिंग थी जहां हर एक रस्म बेहद आलीशान तरीके से निभाई गई।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sun, 17 Apr 2022 05:47 PM

