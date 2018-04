हॉट ड्रेस में नहीं इस सिंपल साड़ी में नजर आईं हिना खान, जानें क्या है माजरा

अंकुश इससे पहले टीवी एक्ट्रेस मिशल रहेजा के साथ भी फिल्म बना चुके हैं। फिल्म में हिना के किरदार के बारे में अभी कर खुलासा नहीं हुआ है। हिना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी जरूर दी है कि वे फिल्म के सेट से फोटोज शेयर करनी की कोशिश करेंगी। हिना के हाथ ये फिल्म लगने का कारण सिर्फ उनकी एक्टिंग ही नहीं है बल्कि उनकी पॉपूलेरिटी भी है। इससे पहले हिना खान बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी में नजर आ चुकी हैं। वहीं इससे पहले वे ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक संस्कारी बहू के किरदार ने उन्हें खास पहचान दिलाई थी।

My love for acting has brought me many challenges and I love challenging myself.Transition from a certain image improves my ability to enact and play something completely different.Versatility is breaking out of the regular,I tried hope u’ll like it! #SmartPhone coming soon🤞✌️ pic.twitter.com/chbLcxdGki