बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकीं अर्शी खान के मनु पंजाबी ने दबाए पैर, वीडियो Viral

Nakhre ku krti hai 💕❤️❤️❤️❤️❤️ Aise he krungi n aapko to Nakhre uthane padenge ❤️ 👑 😂 😂 😂 😂 😂 #BigBoss11 #ArshiKhan #arshikhanteam #arshikhan #arshikhanofficial #arshikhanawaamkijaan #salmankhan #epic#arshians #bigboss10 #arshikhanfans #arshikhanfc #arshikhan #awamkijaan #arshians #amazing #arshikhanawaamkijaan ❤️ #eyes#realityshow #Queen#dubai #funny#prilaga#beautiful ❤️ @manupunjabim3

A post shared by ARSHI KHAN Awaam ki jaan 786 (@arshikofficial) on Jun 3, 2019 at 1:14am PDT