मनोरंजन Bigg Boss 15: शमिता शेट्टी की बात सुनकर भड़के सलमान खान, बोले-मुझे बात करने का शौक, बस चले तो निकाल दूं Published By: Radha Sharma Sat, 30 Oct 2021 02:44 PM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.