Bigg Boss 15: उमर रियाज की गोद में बैठकर कोजी हुईं रश्मि देसाई, देखते ही राखी सावंत बोलीं- ‘लव लपाटा चल रहा’

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Tue, 21 Dec 2021 07:55 AM

Your browser does not support the audio element.