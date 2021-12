Bigg Boss 15: धक्का लगने पर फूट-फूटकर रोईं राखी सावंत, कहा- ‘ब्रेस्ट सर्जरी कराई है, अंदर फट जाता है’

शमिता के रवैये पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, ‘ये शमिता का क्या व्यवहार है। पुश भी करो और फिर रो भी खुद दो।‘ एक अन्य ने कहा- ‘शमिता के कंधे में दर्द था, अब कहां गया वो?’ यूजर्स के तमाम रिएक्शन के बाद अब देखना होगा कि क्या वीकेंड का वार में सलमान खान इस मुद्दे को उठाते हैं।

What is this behaviour #ShamitaShetty “ PUSH BHI KRO AUR PHIR RO BHI KHUD “ 🤯😂you’re so repetitive with that crying after going violent , same what you did with #MooseJattana and now #RakhiSawant OH GOD !

#RakhiSawant

Where is Shamita's pain in shoulder gone when she has got energy to push??

Otherwise she has got bandage here and there, she gets exemption from every physical task but then she shows this violence