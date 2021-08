BIGG BOSS 15: रेखा बनेंगी 'बिग बॉस' की नई आवाज? नए प्रोमो में सलमान खान बोले- 'ये ही मेरा सवाल है...'

इन दिनों बिग बॉस ओटीटी (BIGG BOSS OTT) काफी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसे करण जौहर (Karan Johar) होस्ट कर रहे हैं। वहीं इस बीच कलर्स ने एक बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) का एक नया प्रोमो शेयर किया है, जिस में सलमान खान (Salman Khan) ने सभी फैन्स को हैरत में डाल दिया है और अपकमिंग सीजन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

बिग बॉस 15 का प्रोमो

दरअसल कलर्स ने एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है- ये क्या जगह है दोस्तों। वहीं दिख रहा होता है कि सलमान खान एक जंगल में घुस रहे हैं और बड़े से चमकदार पेड़ के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सलमान खान गाते हैं- 'ये ही मेरा सवाल है, This is what I am asking.'

रेखा बनेंगी बिग बॉस की आवाज?

इसके बाद वीडियो में पेड़ की ओर से आवाज आती है- 'सलमान पहचाना', जिस पर सलमान कहते हैं- 'विश्व सुंदरी।' इसके बाद सलमान पेड़ के पैर छूते हैं और आवाज आती है- जीते रहो। इस आवाज को सुनकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये रेखा की आवाज है और रेखा, बिग बॉस की अगली आवाज बन सकती हैं। वहीं प्रोमो में एक बात और गौर करने वाली बात है कि 'ये क्या जगह है दोस्तों' भी रेखा की फिल्म 'उमराव जान' का ही गाना है, हालांकि रेखा, बिग बॉस की नई आवाज हैं या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।

चर्चा में बिग बॉस ओटीटी

याद दिला दें कि पहली बार टीवी पर बिग बॉस शुरू करने से पहले इसे ओटीटी पर शुरू किया गया है, जिसे करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी कुल 6 हफ्ते टेलिकास्ट होना है, जिसमें से करीब 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। पहले हफ्ते ही शो से उर्फी जावेद बाहर हो गई थीं। वहीं 22 अगस्त को घर से एक और कंटेस्टेंट बाहर हो सकता है।