रुबीना दिलैक ने शेयर कीं फैमिली वेकेशन की तस्वीरें, गोवा में बिता रही हैं क्वालिटी टाइम

बिग बॉस 14 विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इस वक्त गोवा में परिवार के साथ छु्ट्टियां मना रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 11 Apr 2022 07:01 AM

