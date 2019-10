Bigg Boss 13: घर से बेघर हुईं 'साकी गर्ल' कोएना मित्रा

बिग बॉस के घर के पहले एलिमिनेशन में दलजीत कौर का सफर शो में खत्म होने के बाद बॉलीवुड की 'साकी गर्ल' कोएना मित्रा भी अब घर से बेघर हो गई हैं। कोएना के बाहर जाते ही घर में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन ने शहनाज ने सारे गिले शिकवे भुलाकर उनसे गले मिला। इतना ही नहीं शहनाज ने कोएना से माफी भी मांगी। वहीं कोएना ने घर से बेघर होते समय रश्मि को अलविदा नहीं किया। रश्मि ने इसकी चर्चा भी की और कहा कि कोएना मित्रा उससे नाराज हैं इसलिए बाहर जाते समय उससे मुलाकात नहीं की।

आपको बता दें कि एलिमिनेशन राउंड होने से पहले घर में काफी शोर-शराबा हुआ। क्योंकि बीती रात घर में एक तरफ जहां घरवालों ने एकदूसरे की गलतफहमी के गुब्बारें फोड़े तो वहीं दूसरी तरफ सुनील ग्रोवर और हर्ष लिंबाचिया 'सनी लियोनी ऑर्केस्ट्रा' से घरवालों को खूब हंसाया है। इस सब के बीच एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी घर में मेहमान बनें जिससे घर वाले काफी खुश हुए।

गलतफहमी के गुब्बारे

गलतफहमी के गुब्बारे राउंड में इस बार सिद्धार्थ शुक्ला घर वालों ने टारगेट किया। पहले माहिरा शर्मा ने सिद्धार्थ शुक्ला के गलतफहमी के गुब्बारे फोडे उसके बाद रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला का गुब्बारा फोड़ते हुए कहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसी गलतफहमी है कि उन्होंने मुझपर कोई एहसान नहीं किया है। शेफाली बग्गा ने सिद्धार्थ शुक्ला का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा और कहा कि उन्हें खुद तमीज सीखने की जरूरत है, जबकि वह सभी को तमीज सिखाते हैं।

