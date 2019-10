बिग बॉस 13 डे 7 अपडेट: सिद्धार्थ ने कोएना को कहा मोहल्ले की 'गॉसिप आंटी', रश्मि-देवोलीना ने भी दिखाए अपने तेवर

सलमान खान (Salman Khan) का सुपरहिट टीवी शो बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का पहला वीकेंड का वार एपिसोड बेहद जबरदस्त रहा। इस टीवी शो के पहले वीकेंड का वार में जहां बिग बॉस 13 की एक्स कंटेस्टेंट और टीवी अदाकारा हिना खान (Hina Khan) घर में एंट्री हुईं वहीं सलमान खान घरवालों की अपने ही अनोखे अंदाज में जमकर क्लास भी लगाई। इतना ही नहीं, शो में सलमान ने घरवालों को एक बेहद ही मजेदार गेम खेलने का ऑफर दिया। इस गेम को 'गलतफहमी के गुब्बारे' नाम दिया गया। इस गेम से सभी घर वाले जितनी मस्ती किए उतना ही एक दूसरे पर कई सारे इल्जाम लगाकर अपनी-अपनी गलतफहमियों को दुर किया। इसके बाद सलमान खान सुल्तानी जंग में जाते हैं आने जानने के लिए नीचे पढ़ें शो की अपडेट खबर...

सलमान खान की एंट्री

सलमान खान घर में अपने फेमस गाने 'टन टना टन टन टन टारा' से घर में एंट्री करते हैं और घर में आते ही सबसे पहले वह आरती सिंह को लेकर कहते हैं कि आरती को मेरी बातों का असर हुआ है। इस के बाद सलमान एमटीवी के जरिए घर के सदस्यों से बातचीत करना शुरू करते हैं। घर के सदस्यों से मिलते ही सलमान अबू मलिक के साथ मस्ती करते हैं और उनके गाने की तारीफ करते हुए उनके मजे लेते हैं। उन्होंने पंजाब की कैटरीना कैफ यानी शहनाज गिल के साथ काफी मजाक किया हैं। शहनाज ने अपने भोलेपन से सलमान खान का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने शो में बोला कि तुम पंजाब की कैफरीना कैफ से मुंबई की कैटरीना कैफ बन हो गई हैं।

सलमान ने पढ़ें घर वालों के लव लेटर

शो में घरवालों ने एक दूसरे के लिए कुछ लेटर लिखे थे। सलमान खान ने शो में शेफाली के लिए कुछ लेटर पढ़े हैं, जो कि घरवालों ने लिखा है। सलमान खान ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला और पारस के लिए किसी भी घरवालों ने कोई भी लव लेटर नहीं लिखा हैं। वहीं शो में शेफाली ने सिद्धार्थ डे के लिए लव लेटर लिखा हैं।

गलतफहमियों के गुब्बारे

गलतफहमियों के गुब्बारे टास्क इस शो का सबसे जमेदार गेम रहा है। इस टास्ट के दौरान घरवालों ने एक दूसरों से निकाली अपनी भड़ास। इस दौरान सबसे ज्यादा लोग सिद्धार्थ डे को टारगेट करते हैं। रश्मि, देवोलीना, सिद्धार्थ शुक्ला और कोएना उनके गुब्बारे फोड़ते हैं। रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ डे को टास्क के दौरान बोला का आप मेरे बाप नहीं हैं। तो पारस ने आसिम से कहा कि बॉडी दिखाने से लड़कियां नहीं पटती हैं। कोएना सिद्धार्थ डे गुब्बारे फोड़ते हुए कहती हैं उनके पास औरतों से बात करने की तमीज नहीं हैं। कोएना, सिद्धार्थ पर आरोप लगाती हैं कि इनका कहना कि इस शो में जो लोग आएं हैं उनके पास कोई काम नहीं हैं। कोइना के इल्जाम के बात सिद्धार्थ डे ने टास्क के दौरान कोएना मित्रा को गली की आंटी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि वह आंटी है जो ग्रुप पर बनाकर बात करते हैं। रश्मि और देवोलीना सिद्धार्थ पर हमला बोल देती हैं और उन्हें बदतमीज कहती हैं। इसके बाद सलमान बीच में बात करते हैं और सिद्धार्थ को बोलने से पहले सोचने की हिदायत देते हैं। शेफाली ने सिद्धार्थ शुक्ला को बोला है कि वह ज्यादा कूल बनने की कोशिश करते है लेकिन वह कूल नहीं हैं।

