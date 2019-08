Bigg Boss 13 से सलमान खान का सामने आया पहला लुक, Contestants के रूप में नहीं होगें ये सितारे शामिल

Bigg Boss 13: एक्टर सलमान खान इस बार के बिग बॉस 13 में एक स्टेशन मास्टर के रूप में नजर आने वाले हैं। हाल ही में कलर्स ने ट्विटर पर बिग बॉस 13 का एक प्रोमो फोटो रिलीज किया है जिसमें सलमान खान एक स्टेशन मास्टर बने नजर आ रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि इस प्रोमो में सलमान खान इस बार के बिग बॉस की थीम बताएंगे।

मुंबई मिरर के मुताबिक पता चला है कि सलमान खान एक केबिन में बैठे हैं। जिसमें वे नए सीजन का कॉन्सेप्ट बताते नजर आ रहे हैं। इस बार बिग बॉस 13 का सेट मुंबई फिल्म सिटी में ही बनाया गया है।

