बिग बॉस 13 के इन 3 कंटेस्टेंट्स के साथ अमीषा पटेल को पायल रोहतगी ने कहा 'जॉबलेस', लोगों ने किया ट्रोल

'बिग बॉस' की पूर्व प्रतिभागी पायल रोहतगी ने शो के इस सीजन के प्रतिभागियों को 'जॉबलेस' कहा है। अमीषा पटेल, कोएना मित्रा, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे शो के प्रतिभागियों पर फब्तियां कसने के अलावा पायल ने इन्हें 'जॉबलेस' भी कहा है।

पायल ने ट्वीट किया, राम-राम जी। अमीषा पटेल, कोएना मित्रा, रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला और अबु मलिक इन सभी के पास वर्तमान में कोई काम नहीं है। इसलिए इन्होंने पैसों के लिए 'बिग बॉस 13' करने का फैसला लिया है। बाकी जो हैं वे बेमतलब के हैं जिन्हें सिर्फ फेम की जरूरत है इसलिए ये मुफ्त में ही आ गए होंगे। मैं भी 'जॉबलेस' थी जब मैं 'बिग बॉस' में गई थी।

Ram Ram ji 🙏 Actors like #AmeeshaPatel #Koenamitra #RashmiDesai #SidarthShukla #AbuMalik all r #Jobless at present 🤣 So they decided to do #BiggBoss13 for money. Others are irrelevant who just need fame so must have come free of cost. I was also #Jobless when I went to BB2 🤪 pic.twitter.com/zrGnUx86We