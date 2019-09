टीवी के इन सितारों के साथ 'बिग बॉस 13' में शामिल हुई गोविंदा की भांजी और कश्मीर का ये मॉडल, यहां देखे लिस्ट

सलमान खान के सबसे चर्चित शो बिग बॉस 13 की शुरुआत हो चुकी है। कल शाम सलमान खान ने धमाकेदार अंदाज में शो का प्रीमियर किया। तो वहीं इस बार शो में टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म जगत के कई चर्चित चेहरे नजर आने जा रहे हैं। शो में 14 कंटेस्टेंट नजर आने जा रहे हैं। जिन्हें कल सलमान खान ने एक बाद एक करके सभी से परिचित करवाया। अब हम आपको इस शो में आए हुए 14 कंटेस्टेंट की डिटेल्स बताने जा रहे हैं।

सिद्धार्थ शुक्ला

टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने सबसे पहले कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस के घर में एंट्री की। सिद्धार्थ को कलर्स के शो बालिका वधू से पहचान मिली थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिद्धार्थ एक्ट्रेस अविका गौर संग रिलेशन में हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा ड्यूटी मिली है सिद्धार्थ शुक्ला है।

अबु मलिक

चर्चित म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक के छोटे भाई अबु मलिक की भी बिग बॉस के घर में एंट्री हुई है। सलमान ने बताया, अबु उनके साथ कई शो में काम कर चुके हैं और एक फिल्म ‘प्यार किया तो डरना क्या’ में भी काम कर चुके हैं।

पारस छाबड़ा

स्प्लिट्सविला सीजन पांच के विनर रह चुके पारस छाबड़ा भी बिग बॉस-13 के मेहमान बने हैं। स्प्लिट्सविला के बाद उन्हें टीवी सीरियल बढ़ो बहू से पहचान मिली।

आरती सिंह

कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन और दिग्गज एक्टर गोविंदा की भांजी आरती सिंह 'बिग बॉस 13' के घर में हैं कंटेस्टेंट नंबर 13। शो पर सलमान खान ने उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया है। कृष्णा यहां अपनी बहन को सी ऑफ करने आए थे और इसी के साथ उन्होंने अपने कॉमिक स्टाइल में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आरती को आप कई टीवी शोज में देख चुके हैं। आरती सिंह की भाभी कश्मीरा शाह भी बिग बॉस के पहले सीजन का हिस्सा रह चुकी हैं।



कोइना मित्रा

बॉलीवुड एक्ट्रेस कोइना मित्रा भी बिग बॉस में सदस्य बन गई हैं. कोइना काफी वक्त से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं। कोएना मुसाफिर (2004), इंसान (2005), एक खिलाड़ी एक हसीना (2005), अपना सपना मनी मनी (2006) और अनामिका- द अनटोल्ड स्टोरी (2008) जैसी बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अब कंफर्म हो चुका है कोयना शो का हिस्सा बन रही है। बिग बॉस के ऑफिशियल पेज पर एक प्रोमो भी आया है, जिसमें साकी साकी गाना सुनाई दे रहा है और धुंधली सी कोयना की झलक दिख रही है।

दलजीत कौर

टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर भी बिग बॉस 13 का हिस्सा बनी हैं। दलजीत कौर रियलिटी शो नच बलिए के सीजन 4 का हिस्सा रह चुकी हैं। वह नच बलिए 4 की विजेता का खिताब भी जीत चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में मंशा सीरियल से की थी। दलजीत कौर ने कहा, वह ‘प्यार’ की तलाश में बिग बॉस-13 के घर में आईं हैं। उन्हें बेडरूम ड्यूटी मिली है।

देवोलीना भट्टाचार्जी

स्टार प्लस के सीरियल ‘साथ निभाना साथियां’ की गोपी बहू देवोलीना भट्टाचार्जी बिग बॉस में एंट्री करने वाली सातवीं कंटेस्टेंट हैं। देवोलीना ने कई टीवी शो में काम किया है, लेकिन उन्हें पहचान गोपी बहू के रोल से मिली थी।

शहनाज गिल

खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहने वाली शहनाज गिल पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर हैं। स्टेज पर आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया। आते ही उन्होंने सलमान से कहा, सलमान पंजाब में आपके बहुत फैन हैं और आज मैं आपके साथ खड़ी हूं।



रश्मि देसाई

अभिनेत्री रश्मि देसाई (Rashmi Desai) ने इस सीजन के 'बिग बॉस' (Bigg Boss) में एंट्री ले चुकी हैं। भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रश्मि उतरन जैसे सीरीयल के लिए मशहूर रही हैं।

माहिरा शर्मा

नागिन और कुंडली भाग्य जैसे टीवी शो में काम कर चुकीं माहिरा शर्मा ने छठे कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस में एंट्री की है। माहिरा म्जूयिक वीडियो और कमर्शियल्स में काम कर चुकी हैं।

शेफाली बग्गा

शेफाली बग्गा एक जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर हैं। इसके अलावा वह एक यूट्यूबर भी हैं। सलमान ने कहा, घर में शेफाली के आने से बिग बॉस के घर से ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहेगी।

आसिम रियाज

असीम रियाज एक मॉडल हैं। वह जम्मू के रहने वाले हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जाती हैं।

सिद्धार्थ डे

सिद्धार्थ डे एक लेखक हैं सलमान ने बताया कि उनकी फिल्म दबंग में भी सिद्धार्थ काम कर चुका है। कई शो की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। साथ ही कई हस्तियों के साथ भी काम किया है।

