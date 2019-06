'Bigg Boss 13' का फिर हिस्सा बनेंगे अनूप जलोटा! सिंगर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

टीवी जगत का सबसे चर्चित और विवादित शो बिग बॉस अक्सर अपने रोचक कारनामों के लिए जाना जाता है। इस शो को लेकर रोज कोई न कोई खबर सामने आती ही रही है। इसी बीच बिग बॉस 13 से जुड़ीं एक खबर सामने आई है। खबरों की माने तो बिग बॉस 12 में जसलीन मथारू (Jasleen Matharu) के साथ एंट्री लेकर खूब सुर्खियां बटोरने वाले अनूप जलोटा (Anup Jalota) एक बार फिर से बिग बॉस सीजन 13 (Bigg Boss 13) का हिस्सा बनने वाले हैं।

पिंक बिला रिपोर्ट की मानें तो अनूप जलोटा सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रिऐलिटी शो बिग बॉस 13 में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भजन सम्राट ने एंट्री को लेकर खुद खुलासा किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अनूप सलमान खान (Salman Khan) के साथ इस शो को होस्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अनूप जलोटा से जब पूछा गया कि वह इस बार शो में किसके साथ एंट्री लेना चाहेंगे तो उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया।

आपको बता दें कि हाल ही में अनूप जलोटा ने अपना नया म्यूजिक वीडियो 'केसरिया बालम' रिलीज कर दिया था। इस वीडियो को दीपक ठाकुर और सोमी खान पर फिल्माया गया है। दीपक और सोमी दोनों बिग बॉस 12 का हिस्सा थे। शो में दीपक ने सोमी को प्रपोज भी किया था।

आपको बता दें कि ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि 'बिग बॉस 13' के लिए करण पटेल, विवेक दहिया, जय भानुशाली और माही विज जैसे टीवी स्टार्स को अप्रोच किया गया है। अब अनूप जलोटा के खुलासे के बाद दर्शकों में इस शो के नए सीजन के लिए उत्साह काफी बढ़ जाएगा।

