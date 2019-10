Bigg Boss 13: घर से एलिमिनेट होंगे ये कंटेस्टेंट, सलमान लेकर आएंगे एक बड़ा ट्विस्ट

टीवी के सबसे पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस 13 में कल दूसरा एलिमिनेशन होगा। पिछले हफ्ते वीकेंड के वार में हमने देखा था कि कोएना मित्रा और दलजीत कौर घर से बेघर किए गए थे। यानी एक दिन में दो लड़कियों को घर से बाहर किया गया था। लेकिन इस हफ्ते लड़कियां नहीं बल्कि लड़के एलिमिनेट किए जाएंगे।

Only 1 elimination 2nd elimination has been cancelled



AbuMalik Gone