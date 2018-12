BIGG BOSS 12: सेंटा बन उर्वशी रौतेला ने मारी एंट्री तो सुरभि की बातों भड़की दीपिका

टीवी का विवादित शो बिग बॉस 12 अपने फिनाले वीक में एंट्री ले चुका है। इसके साथ जीत का खिताब हासिल करने के लिए घर में घमासान भी जारी है। शो का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। अब घर के अंदर सिर्फ 6 कंटेस्टेंट बचे हैं। सुरभि राणा, रोमिल चौधरी, दीपक ठाकुर, करणवीर बोहरा, श्रीसंत और दीपिका ठाकुर में से कोई एक घर का विनर बनने जा रहा है। लेकिन इन सभी को अभी कुछ दिन घर में बिताने है आखिरी के बचे ये दिन उस मुश्किल घड़ी जैसे होते है जो जल्द खत्म होने का नाम नहीं लेते। ऐसे में घर के अंदर सेंटा बनकर बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला पहुंची।

