Bigg Boss 12: दिवाली का तोहफा देखकर इमोशलन हुए घरवाले

लग्जरी बजट टास्क की वजह से घर में तू-तू-मैं-मैं देखने को मिला था लेकिन इसके ठीक अपोजिट घर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे देखने के बाद फैंस भी इमोशनल हो गए है। जी हां, बिग बॉस के बीते एपिसोड में घर दिवाली स्पेशल था। इस दिवाली स्पेशल में मेकर्स ने घरवालों के लिए एक खास तोहफा प्लान कर रखा था। इस प्लान में मेकर्स घरवालों को उनके परिवार की एक झलक दिखाते हैं। लेकिन उसके उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी, जिससे जानने के बाद घर वाले काफी इमोशनल हो जाते हैं।

बता दें कि बिग बॉस के शर्त के अनुसार, मेकर्स पहले घरवालों को उनके फैमली के आवाज सुनाते हैं। घरवालों को पहले उन आवाजों को पहचाननी होती है उसके बाद घरवालों में सिर्फ तीन-तीन लोगों को ऐक्टिविटी एरिया जाने के लिए कहते हैं। ऐक्टिविटी एरिया में जाने के उन्हें दिवाली गिफ्ट मिलता है, लेकिन गिफ्ट का पाने अधिकार तीन सदस्यों में से सिर्फ एक ही सदस्य को होता है। ऐक्टिविटी एरिया में अंदर गए तीनों सदस्य आपसी सहमती से एक सदस्य लेकर उसे गिफ्ट पाने का अधिकार देते हैं।

पहले राउंड बिग बॉस ने करणवीर, सुरभि और शिवाशीष को ऐक्टिविटी एरिया में आने को कहा। बिग बॉस ने खेल में बड़ा ट्विस्ट लाते हुए कहा कि इन तीनों में से किसी एक को ही अपने घरवालों का विडियो मेसेज देखने को मिलेगा। अब ऐसे में गिफ्ट पाने का अधिकार करणवीर और शिवाशीष सुरभि को देते हैं। मां को देखते ही सुरभि भावुक होकर जोर से रोने लगती हैं।

बिग बॉस सोमी, मेघा और जसलीन को ऐक्टिविटी एरिया में बुलाते हैं और उनके साथ भी ठीक वैसा ही करते हैं जैसा करणवीर, शिवाशीष और सुरभि के साथ किया था। सोमी और मेघा ने इसके लिए जसलीन का नाम दिया। जसलीन को उनके पिता ने विडियो मेसेज भेजा था। जसलीन बाहर आकर मेघा को धन्यवाद देती हैं और सोमी को गले लगाकर उनसे माफी मांगती हैं।

बिग बॉस रोहित, श्रीसंत और दीपक को ऐक्टिविटी एरिया में बुलाकर आपस में तय करने को बोलते हैं कि किसे अपने घरवालों का विडिया मेसेज देखना है। रोहित और श्रीसंत बिना वक्त गंवाए विडियो मेसेज देखने के लिए दीपक का नाम बिग बॉस को दे देते हैं।

The contestants are in for a huge surprise this Diwali and it's going to be an emotional and magical ride! Tune in tonight at 9 PM for all the hungama. #BB12 #BiggBoss12 @iamappyfizz @oppomobileindia @TheGarnierMan @letsdroom pic.twitter.com/70Py8CI494