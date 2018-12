Bigg Boss 12: मिड वीक एविक्शन में घर से बाहर हुई सुरभि राणा, श्रीसंत, दीपिका, करणवीर, दीपक और रोमिल पहुंचे फाइनल में

बिग बॉस सीजन 12 बस कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। शो का फिनाले वीक चल रहा है। कल का एपिसोड फैंस और घर वालों के लिए काफी शॉकिंग था। क्योंकि बिग बॉस ने मिड वीक एलिमिनेशन की घोषणा करते हैं जिसे सुनकर घरवाले हैरान हो जाते हैं। बिग बॉस बताते हैं कि घर के पांच फाइनलिस्टों का ही आगे सफर जारी होगा। ऐसे में घर में बचे 6 सदस्यों में से एक सदस्य को घर से विदा लेगा हो। इसी बीच मिड वीक एलिमिनेशन में सुरभि का नाम लेते हैं। इसी के साथ सुरभि राणा का बिग बॉस में सफर खत्म होता है आपको बता दें सुरभि राणा ने बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी थी। वह रोमिल चौधरी के साथ घर में आई थीं।

आपतो बता दें कि बिग बॉस सीजन 12, 30 दिसंबर को ख़त्म हो जायेगा लेकिन इसके पहले ही शो में मिड वीक एविक्शन हुआ है। कल के जारी हुए एपिसोड में करणवीर घरवालों को मिड वीक एलिमिनेशन के बारे में पढ़कर बताते हैं। यह सुन सभी घरवाले घबरा जाते हैं। सभी गार्डन एरिया में पहुंचते हैं जहां एलिमिनेशन की प्रोसेस शुरू होती है। बिग बॉस दीपिका कक्कड़ और श्रीसंत को फिनाले में पहुंचने वाले टॉप 2 कंटेस्टेंट घोषित करते हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट से उन दो कंटेस्टेंट का नाम लेने के लिए कहते हैं जो इस बार असुरक्षित हैं। ज्यादातर रोमिल और सुरभि का नाम लेते हैं। बिग बॉस दीपक और करणवीर को सेफ घोषित करते हैं।

शो में रोमिल और सुरभि को ज्यादा वोट मिलते हैं। इसके बाद एलिमिनेशन से पहले रोमिल और सुरभि घरवालों के सामने अपना पक्ष रखते हैं। दोनों ही इमोशनल स्पीच देते हैं। सुरभि बोलते हुए रोने लगती हैं। इसके बाद बिग बॉस घर से बेघऱ हुए कस्टेंस्ट में सुरभि का नाम लेते हैं। इसके बाद सुरभि राणा घर से एलिमिनेट हो जाती हैं। वह काफी इमोशनल होते हुए कहती हैं कि सबसे अहम अच्छा इंसान होना है न ही विनर होना। सुरभि को जाता देख करणवीर भी इमोशनल होते हैं।

.@BiggBoss congratulates the top 5 finalists for playing well in the #BiggBoss12 house. Isn't it amazing? #BB12