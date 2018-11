Bigg Boss के घर में आई दोस्ती में दरार, सुरभि ने रोमिल पर लगाया घूरने का आरोप

बिग बॉस (Bigg Boss )के घर में आए दिन रोज कोई न कोई विवाद देखने को मिलता है। लेकिन कभी-कभी कोई विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि घर वाले उसे अपने आत्मसम्मान के साथ जोड़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही रोमिल चौधरी के साथ हुआ। बिग-बॉस के बीते शो में सुरभि राणा (surabhi rana) और रोमिल चौधरी (Romil Chaudhary) के बीच जबरदस्त तकरार होती है। सुरभि रोमिल पर आरोप लगाती हैं कि रोमिल उनको बुरी नजर से देखते हैं। उनकी निगाहें घर की महिलाओं के प्रति गंदी है। सुरभि के इस आरोप को रोमिल सह नहीं पाते हैं और सुरभि से लड़ते-लड़ते रोने लगते हैं।

बता दें कि बीते शो में घरवालों को बिग बॉस लग्जरी बजट टास्क देते हैं। करणवीर इसे पढ़ते हैं और बताते हैं कि टास्क का नाम 'बीबी पंचायत' है। घरवालों को दो टीमों में बांटा जाता है। टीम दीपिका में रोमिल, श्रीसंत और मेघा होते हैं। वहीं टीम दीपक में रोहित, करणवीर और सुरभि। दीपक और दीपिका टीमों के मुखिया बनते हैं। जसलीन और सोमी पंचायत के सरपंच बनते हैं।

'बीबी पंचायत' के शुरूआत में दीपिका सुरभि को फेक बताती हैं। करणवीर और सुरभि कहते हैं कि दीपिका श्रीसंत की मदद ले रही हैं। इस दौरान श्रीसंत नाराज हो जाते हैं और करणवीर पर गुस्सा निकालते हैं। श्रीसंत और रोमिल करणवीर को निशाना बनाते हैं। पहले राउंड में दिपीका की जीत होती है।

दूरसे राउंड में दीपक रोमिल को डबल स्टैंडर्ड का बताते हैं। दीपक और दीपिका काफी मजबूती से अपने पक्ष रखते हैं इससे सोमी-जसलीन का काम मुश्किल हो जाता है। अंत में दोनों दीपक को विनर बताती हैं।

#DeepakThakur loses his temper and #RomilChoudhary calls him 'dogla'. Ab kya woh khudko nirdosh saabit kar paayenge? #BB12 #BiggBoss12 @cpplusglobal pic.twitter.com/3Dx3qKcdqx