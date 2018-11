BIGG BOSS 12: इस हफ्ते घर से बाहर हो सकती हैं ये पॉपुलर कंटेस्टेंट, सलमान भी होंगे हैरान

इस बार बिग बॉस 12 में नॅामिनेशन टास्क काफी दिलचस्प था। इस दौरान दीपिका कक्कड़, सुरभि राणा और दीपक ठाकुर को घर में मौजूद 3 लोगों को बचाने का मौका मिला था। इस बार घर से बेघर होने के लिए दीपिका, दीपक, मेघा, रोहित, सृष्टि, जसलनी, करणवीर नॅामिनेट हुए थे। इसके बाद द खबरी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी के मुताबिक, इस बार घर से सृष्टि रोड बिग बॉस के घर से बाहर हो जाएगी। ये खबर तेजी से सुर्खियां बनती हुई वायरल हो रही है। मेघा की तरह इस बार भी बिग बॉस के घर से काफी चौंकाने वाला फैसला सामने आया है।

सृष्टि रोड हो सकती हैं बाहर...

द खबरी ने इस बात की जानकारी दी है कि इस वीक कौन सा कंटेस्टेंट घर से बेघर होगा। मिली जानकारी के अनुसार सृष्टि रोड इस वीक घर से बेघर हो जायेंगी। और तो और शो के होस्ट सलमान खान भी इस एलिमिनेशन से हैरान हो जाएंगे। वैसे बात अगर सृष्टि रोड की करें तो, बिग बॉस के घर में वो काफी दबी हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस दौरान सृष्टि रोड अपने लुक पर काफी ध्यान देती हुई दिखी।

#WeekendKaVaar



EVICTION NEWS !!!#SrishtyRode is Eliminated From House



🔃 RT if You Are Happy

❤ Like if this is Shocking for You



DROP A COMMENT ❤#BB12 #BIGGBOSS12

— Bigg Boss (@bigboss_khabri) November 23, 2018

आज रात आएगा एपिसोड...

रियल लाइफ में भी सृष्टि रोड बेहद बोल्ड और ग्लैमरस हैं। बिग बॉस सीजन 12 से पहले सृष्टि रोड टीवी सीरियल इश्कबाज में नजर आई। इसमें वो स्पेशल रोल में दिखी थी। आपको बता दें, सृष्टि रोड के एलिमिनेश का खुलासा रविवार के एपिसोड में किया जाएगा।

गुरुवार के एपिसोड में श्रीसंत ने सनसनीखेज खुलासे करते हुए मीडिया को खूब सुर्खियां दी। उन्होंने साल 2008 में हुए उनके साथ हादसे को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे करते हुए सबको चौका दिया। उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने हरभजन सिंह के हाथों थप्पड़ खाने के वाकये को लेकर अपनी बात रखी।

