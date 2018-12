Bigg Boss 12: दीपिका की जीत से तिलमिलाईं शिल्पा शिंदे, सोशल मीडिया पर कहा 'मक्खी' तो भड़क उठे फैंस

आखिरकार बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) के घर में साढ़े 3 महीने तक चली कड़ी जंग के बाद टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) ने विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है। दीपिका की जीत को देखते हुए उनके फैंस का सीना 56 इंच का हो चुका है। दीपिका के फ्रैंड्स और फैमिली लगातार उन्हें बधाई दे रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीपिका की इस जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे है। जहां श्रीसंत, दीपक ठाकुर और रोमिल चौधरी के फैंस दीपिका की इस जीत को देखकर काफी निराश है। वहीं, पिछले सीजन की विजेता शिल्पा शिंदे को भी दीपिका की ये जीत हजम नहीं हो रही है तभी तो उन्होंने दीपिका के विनर बनते ही सोशल मीडिया पर दीपिका को लेकर काफी भला-बुरा लिखा।

शिल्पा ने दीपिका को कहा 'मक्खी'...

अपने पहले ट्वीट में शिल्पा ने लिखा- "आजकल सभी प्रोडक्ट बनावटी हैं.. यहां तक की मक्खी मारने के भी.. सुना है शो के मेकर्स ने भी मिलावटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया है.. मक्खी पूरा सीजन भुनभुनाती रही आखिर में मक्खी जीत गई.. इसलिए ट्रॉफी भी टूट गई"। दरअसल, कलर्स के शो ससुराल सिमर का में दीपिका ने कुछ वक्त के लिए मक्खी का रोल भी निभाया था। शिल्पा ने दीपिका का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि उनका इशारा दीपिका की ही तरफ है। शिल्पा नहीं चाहती थीं कि दीपिका विनर बने। बल्कि शिल्पा शुरू से ही श्रीसंथ को लगातार सपोर्ट करती आई है।

दीपिका के रोने का बनाया मजाक...

दूसरे ट्वीट में शिल्पा लिखती हैं- 'दीपिका को पता चलेगा इतना रोने के बाद भी शो फ्लॉप था... बिचारी कोई बात नहीं.. खिलौना पकड़ा दिया।' दूसरे ट्वीट में शिल्पा ने सीधे दीपिका का नाम लिया और उनके रोने का मजाक बनाया। दरअसल, शो में दीपिका अक्सर इमोशनल होकर रोने लगती थीं। इससे पहले भी शिल्पा ने दीपिका का कई बार मजाक उड़ाया है। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया और लोगों ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया।

फैंस ने किया ट्रोल...

शिल्पा जिस तरह से ट्वीट के जरिए बिग बॉस समेत दीपिका का अपमान कर रही है, ये बात फैंस को एकदम नागवार गुजर रही है। फिर चाहे वो शिल्पा के फैंस हो या दीपिका के हर कोई उनकी इस हरकत को निराशाजनक बता रहा है। और तो और लोगों ने शिल्पा को ही ट्रोल कर दिया।

At least she won the show with dignity and Grace❤️ And yeah not only trophy but she won millions of heart too😌🙌❤️ Yes She was the Kitchen Queen but the lioness of tasks too❤️ Yes she was much involved with her relations but she was real too❤️ #Dipikakakkar(Dignified & Graceful)