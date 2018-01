सलमान को लेकर शिल्पा ने कही ये बड़ी बात, कहा- शो में आपने मेरा...

बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे आज कल अपनी जीत एंजॉय कर रही हैं। शिल्पा ने अपने ट्विटर अकाउंट से सलमान खान और अपने फैन्स को लेकर अपनी बात रखी है। अपने फैन्स को धन्यवाद बोलते हुए शिल्पा ने लिखा,मुझे सपोर्ट करने और विनर बनाने के लिए सभी फैन्स को थैंक्यू। मुझे पता चला आज सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है और मुझे इस बात पर गर्व है। नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई, लेकिन मैं जल्द ही अपने फैन्स से लाइव बात करूंगी।

बता दें कि शिल्पा बिग बॉस के इस सीजन की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थीं, इसके साथ ही उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। शिल्पा के फैन्स ने तो उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दिया था।

Sincere thanks to Salmanji @BeingSalmanKhan for all your encouragement throughout this show.

I am short of words to express my gratitude towards you

🙏