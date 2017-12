BIGG BOSS 11: क्या विकास गुप्ता ने आकाश को किया किस, देखें वीडियो

बिग बॉस के घर में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे ये शो सुर्खियों में आ जाता है। हाल ही में विकास गुप्ता और हिना खान के बीच लड़ाई हुई। इसके साथ ही विकास, अर्शी और आकाश को टास्क में खराब प्रदर्शन की वजह से कालकोठरी की सजा मिली। बता दें कि लास्ट एपिसोड में विकास के कपड़ों को लेकर हिना और आकाश उनका मजाक बनाते हैं। जिसके बाद विकास, हिना को काफी सुनाते हैं। हिना फिर बाथरूम में जाकर रोती हैं।

उसके बाद तीनों काल कोठरी पहुंचते हैं तो पुनीश, आकाश को कहते हैं कि वो जेल में विकास और अर्शी को खूब परेशान करें। अब कालकोठरी का एक वीडियो सामने आया है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखेंगे कि आकाश, विकास को बहुत परेशान करेंगे। जिससे विकास बहुत परेशान हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं।

विकास इतना परेशान हो जाते हैं कि आकाश को धक्का दे देते हैं। इसके साथ ही विकास, जबरदस्ती आकाश से चिपकने लगते हैं तभी आकाश उन्हें धक्का दे देते हैं।

देखें वीडियो



