BIGG BOSS 11: फिनाले से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, अब इन 3 में होगा मुकाबला

देश के सबसे बड़े रियालिटी शो बिग बॉस के 11वें सीजन का आज आखिरी दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंचकर अब शो से बाहर हो गए हैं। बता दें कि वो कंटेस्टेंट और कोई नहीं बल्कि पुनीश शर्मा हैं। बता दें कि शिल्पा शिंदे, हिना खान और विकास गुप्ता जैसे तीन सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के साथ पुनीश ही केवल कॉमनर बचे थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनली पुनीश बाहर हो गए हैं।

Puneesh, who has got the least number of votes, Evicted. So now the fight continues between Hina, Vikas and Shilpa as the winner will be announced Live at around 11 pm #BB11 #BB11Finale