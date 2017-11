BIGG BOSS 11: विंदू दारा सिंह ने हिना खान को लताड़ा, कहा- 'तूने तो आग...'

बिग बॉस 11 की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली कंटेस्टेंट हिना खान को लेकर कई टीवी स्टार्स कमेंट कर चुके हैं। दरअसल, टीवी सीरियल में सीधी-साधी बहू का रोल निभाने वाली हिना का बिग बॉस अवतार सबको पसंद नहीं आ रहा है। टीवी स्टार्स हिना को उनकी हरकतों के लिए खूब सुना रहे हैं। इससे पहले कुछ स्टार्स ने हिना की खूब क्लास लगाई और अब हाल ही में बिग बॉस-3 के विजेता विंदू दारा सिंह ने भी हिना को काफी लताड़ा।

विंदू दारा सिंह ने ट्वीट कर हिना खान पर आग में घी डालने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिना ये शो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है।

HINA tune ghar ka THEKKAH nahin liya hai, Tuneh aag Main GHEE dalnekah ka THEKKAH leh rakah hai!👺 “HINA this show is NOT about YOU”🤣 #BB11



बता दें कि हाल ही में टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने हिना को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, हिना कहती है कि कोई उनके जैसा बनकर दिखाओ पहले, भाई कौन है, जो उनके जैसा बनना चाहता है? चलो, चलो हाथ उठाओ।

Oops 🤐 HASHTAG GRACE 🤣 by the way did she say “mere jaisa bann ke dikhao pehle” bhai kaun banna chahta hai aisa ??? Chalo chalo haath uthao 😀 @ColorsTV #BB11 @lostboy54 @eyehinakhan @shilpashindee @ArshiKhan_real @Arshikhan_fc @lost_boy23 @11_Bigboss https://t.co/cNxT8Vjq0e