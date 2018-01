BIGG BOSS 11: सोशल मीडिया पर उड़ा हिना खान का मजाक, कहा- 'मोहल्ले की आंटी...'

बिग बॉस की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट हिना खान एक बार फिर ट्रोलिंग का शिकार हो गई हैं। दरअसल, हाल ही में बिग बॉस के घर में प्रेस मीट हुई थी, जहां पर एक जर्नलिस्ट ने हिना को मोहल्ले की आंटी कहा था। जिसके बाद से हिना को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

दरअसल, जिस दौरान घर में मीडिया के पत्रकार आए थे तो एक जर्नलिस्ट ने हिना से पूछा था कि आप पुनीश और बंदगी के अफेयर पर टिप्पणी करती रहती हैं। अगर 2 लोग सहमति से कुछ कर रहे हैं तो आप क्यों मोहल्ले की आंटी बन रही हैं? जिसके जवाब में हिना ने कहा कि ये मेरा पर्सनल कमेंट था।

बस इसी के बाद से सोशल मीडिया पर हिना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। पढ़ें ट्वीट्स

Salute to the journalist who called #HinaKhan #MohalleKiAunty. That was the best slap Hina could get for her arrogant, ill mannered & manipulative behaviour throughout #BiggBoss11 #BB11 — BombayDude (@GaavWala) January 8, 2018

I think Hina khan is suffering from short term memory loss when she said ki maine ye kbhi nhi kaha ki maine 8 saal tk kaam kiya h....#BB11 #MohalleKiAunty — Ankur (@Ankur_ppt) January 8, 2018

Mohalle ki Aunty Kon " So called Miss Grace "#puneeshwonhearts pic.twitter.com/xyg02oKdH7 — Khalil Mustafa Awan (@KhalilAwan88) January 8, 2018