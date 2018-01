BIGG BOSS 11 FINALE: इस सीजन की विनर बनीं शिल्पा शिंदे

आखिरकार जिसका सबको इंतजार था वो पल आ ही गया और शिल्पा ने इस सीजन के विनर का खिताब जीत लिया है। बता दें कि शिल्पा और हिना खान फाइनल तक पहुंचे, लेकिन शिल्पा ने बाजी मारली।

Shilpa Shinde walks away with the title of Bigg Boss season 11. #BB11Finale pic.twitter.com/FA86NCj5zM — COLORS (@ColorsTV) January 14, 2018

बता दें कि शिल्पा को लेकर पहले से कहा जा रहा था कि वो जीतेंगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही।

लाइव अपडेट

शिल्पा बनीं नागिन

शिल्पा और विकास ने नागिन सॉन्ग पर डांस किया। शिल्पा जहां नागिन बनीं तो वहीं विकास सपेरा बनें।

ढिंचैक पूजा के साथ सलमान-अक्षय की स्कूटर सवारी

ढिंचैकपूजा के साथ अक्षय-सलमान ने की स्कूटर की सवारी। ढिंचैक पूजा ने गाए अपने पॉपुलर सॉन्ग सेल्फी मैंने ले ली आज और दिलों का शूटर सॉन्ग भी गाया।

Dhinchak Pooja has come on stage to take @akshaykumar and @BeingSalmanKhan on a ride. Don't miss this 'Dilon ka Scooter' ride on the #BB11Finale. pic.twitter.com/l5ziqqnbOB — COLORS (@ColorsTV) January 14, 2018

अर्शी-हितेन का डांस

अर्शी ने नाइटी में डांस किया और हितेन ने उनके साथ ठुमके लगाए। दोनों की डांस परफॉर्मेंस में वही नोक झोक दिखी जो घर में दिखती थी।

Arshi Khan and @tentej show their moves on the #BB11 stage. Don't miss their amazing performance only on the #BB11Finale. pic.twitter.com/tfIi7JBIpN — COLORS (@ColorsTV) January 14, 2018

पुनीश-बंदगी का हॉट डांस

पुनीश-बंदगी ने टिप टिप बरसा पानी सॉन्ग पर एक हॉट परफॉर्मेंस दी। दोनों की जोड़ी बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। दोनों ने पानी में ये डांस किया जिस वजह से ये परफॉर्मेंस और हॉट हो गई।

पुनीश घर से बेघर

पुनीश के मम्मी-पापा शो में आए और पुनीश घर से बाहर चले गए क्योंकि उन्हें सबसे कम वोट मिले थे।

चारों फाइनलसिस्ट आए

चारों फाइनलिस्ट एक साथ बैठे हैं और रिजल्ट का इंतजार कररहे हैं।

कौन-कौन है मौजूद

घर से बेघर हुए कंटेस्टेंट्स में से कुछ ही कंटेस्टेंट आए हैं। जिनमें अर्शी खान, सपना चौधरी, आकाश ददलानी, हितेन तेजवानी, प्रियांक शर्मा, लव त्यागी, बंदगी, बेनाफ्शा आए हैं।