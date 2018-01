BIGG BOSS 11 FINALE: इस कंटेस्टेंट के हाथ लगी ट्रॉफी

बिग बॉस 11 के फिनाले से बाहर आ चुके पुनीश शर्मा ने कहा कि उन्हें बंदगी के रूप में बिग बॉस की ट्रॉफी मिल गई है। दरअसल, पुनीश ने बाहर आने के बाद कहा कि भले ही वो शो से बाहर आ गए हैं, लेकिन बंदगी के रूप में उन्हें बिग बॉस की ट्रॉफी मिल गई है। उनके हिसाब से यही उनकी जीत है। बता दें कि फिनाले के दौरान पुनीश और बंदगी ने एक हॉट परफॉर्मेंस दी।

दोनों ने टिप टिप बर्सा पानी सॉन्ग पर डांस किया। देखें वीडियो

Paani mein aag lagane aa rahe hai #BB11 ke lovebirds, Puneesh Sharma aur @BandgiK! Catch them in the #BB11Finale, tonight at 9 PM. pic.twitter.com/wvNKayVLnc