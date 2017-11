Bigg Boss 11: करण के बाद अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने हिना को लताड़ा, कहा-उनके जैसा...

बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट हिना खान पर टीवी स्टार्स का काफी गुस्सा फूट रहा है। हाल ही में 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के रमन भल्ला यानी करण पटेल ने हिना पर कमेंट किया था। करण ने हिना को लेकर एक या दो नहीं बल्कि 5 ट्वीट किए। करण ने पहले ट्वीट में लिखा, 'ये जो मोहतरमा हैं जो आज कल हजाम बनी हुई है, उनसे कोई जरा पूछे कि ये घटियापन क्या कहलाता है? '

करण ने आगे लिखा, 'कितना गंदा खेलोगी मैडम, भोली सूरत गंदी नीयत।'

https://t.co/N0EsHeqLZ5 https://t.co/MTLbCn22IY see these two videos and decide for yourself .... koi toh batao, #YehGhatiyapanKyaKehlataHai ??