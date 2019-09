भुवन बाम ने किया IIFA 2019 को मजाकिया अंदाज में डब, बोले रणवीर सिंह ने चुराया था दीपिका पादुकोण का हेयरबैंड

डिजिटल स्टार भुवन बाम ने आईफा 2019 के वीडियोज को अपनी आवाज में डब किया है। वह भी मजाकिया अंदाज में। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भुवन बाम ने इसे एक ऐसा मजेदार रूप दिया है जिसे सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

भुवन ने वीडियो ट्वीट किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, वास्तव में आईफा अवॉर्ड्स 2019 में क्या हुआ।

इस वीडियो में भुवन ने रेखा, शाहिद कपूर, प्रीति जिंटा, ईशान खट्टर सहित कई और सितारों की बातों को अपनी आवाज में डब किया है।

वीडियो की शुरुआत आदित्य नारायण से होती है जहां वह ग्रीन कार्पेट में पत्रकारों के सामने इंटरव्यू देते दिख रहे हैं, लेकिन कैमरे का फोकस उनके पीछे खड़ी कैटरीना कैफ पर रहता है। वीडियो में सितारों के बीच हुई बातचीत को ऐसे अनोखे और मजाकिया अंदाज में पेश किया गया है जिसे देखकर लोगों की हंसी ही नहीं रुक रही है।

What actually happened at iifa awards 2019😂#BBdubs #bhuvanbam #IIFA2019 pic.twitter.com/9az0ZIS2wO