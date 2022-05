Bhool Bhulaiyaa 2 Twitter Review: कार्तिक आर्यन की एंट्री पर लोगों ने थिएटर में बजाई सीटियां, बोले- पैसा वसूल फिल्म

बीते कुछ महीनों से बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों का डब्बा गोल ही रहा है। अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन की फिल्में भी यहां पर दम तोड़ती हुई नजर आई। इसी के साथ लोग यह भी कहते हुए नजर आए कि अब बॉलीवुड का अंत नजदीक है। वहीं कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई। फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स सामने आया और तभी से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म अच्छा-खासा बिजनेस कर ले जाएगी। डायरेक्टर अनीस बज्मी की फिल्म भुल भूलैया 2 ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म का फर्स्ड डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे दर्शकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

ट्विटर पर कार्तिक की वाहवाही

कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को देख रहे लोग ट्विटर पर लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं। लोग भूल भुलैया 2 को पैसा वसूल फिल्म बता रहे हैं। फि्ल्म में कार्तिक आर्यन के एंट्री सीन को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन देखते ही बन रहा है। एक थियटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कार्तिक की एंट्री के दौरान लोग खूब सीटियां बजा रहे हैं।

#BhoolBhulaiyaa2 is a must watch with family comedy entertainer. @TheAaryanKartik is brillant acting + his comic timing. In just amazing performance. @advani_kiara is beautifully performance + her challenging role as Manjuika act — Charmi Sangoi (@CharmiSan24) May 20, 2022

Watch #bhoolbhulaiyaa2 it is better than bhool bhulaiyaa 1 #KartikAaryan is just nailed it 💥💥💥💥💥💥 — VeerSur (@ArfinKh36544056) May 20, 2022

#BhoolBhulaiyaa2 is horror scene bhoot manjulika 😧😨movie superhit watching Love stories 👍👍👌

Dear kartik & Kiara super grateful 👍 fans@TheAaryanKartik @advani_kiara@TabuFH#BhoolBhulaiyaa2 — Rajat Sachdeva 🕉️ (@RajatSa31269227) May 20, 2022

#BhoolBhulaiyaa2 is a total #tabu show remove her and it's average . Leave your brains at home. @TheAaryanKartik is decent .. one time watch — GURU FILMY (@Filmyboy3) May 20, 2022

#BhoolBhulaiyaa2 is getting good reviews looks like the film has done its job. Much needed success for the Bollywood. Finally a hit film, Congratulations team Bhool Bhulaiyaa 2 for the success @TheAaryanKartik @advani_kiara and Tabu much love !! — Sooraj Barjatya Ka Prem (@_rahul_chawhan) May 20, 2022

भूल भुलैया 2 की कहानी

भूल भुलैया 2 की कहानी 15 साल पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की भूल भुलैया से थोड़ी अलग है लेकिन फील सेम ही है। फिल्म में कार्तिक आर्यन ने एक ऐसे शख्स का रोल अदा किया है जो भूतों से बात करता है लेकिन एक कमरे में कैद मंजुलिका का भूत जब बाहर आ जाता है तो एक के बाद एक कई मुश्किलें खड़ी होने लगती हैं। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन के अपोजिट कियारा आडवाणी हैं। फिल्म में तब्बू और राजपाल यादव ने भी अहम भूमिका अदा की है।