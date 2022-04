'भूल भुलैया 2' का टीजर देखकर थिएटर्स में क्रेजी हो गई ऑडियंस, ऐसा था कार्तिक आर्यन का रिएक्शन

Bhool Bhulaiyaa 2 Teaser: टीजर देखते ही फैंस जोर से हूटिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर जैसे ही स्क्रीन पर कार्तिक आर्यन नजर आते हैं तो ये हूटिंग और भी तेज हो जाती है। वीडियो कार्तिक ने खुद शेयर किया।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 16 Apr 2022 08:15 AM

इस खबर को सुनें