Bhool Bhulaiyaa 2 First Look: अक्षय कुमार बनें कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक आया सामने, पोस्टर देखकर पहचान पाना हुआ मुश्किल

अक्षय कुमार -विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी। ये 2007 में रिलीज हुई थी और सुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद अब इस फिल्म के रीमेक फिल्म बनाने की चर्चा काफी लंबे टाइम से हो रही है। 'भुल भुलैया 2' के लिए फैंस काफी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस फिल्म के रीमेक कौन नजर आएगा। अब फैंस का स्पेंस अब खत्म हो गया है। इस फिल्म से कार्तिक आर्यन का नाम फाइनल हुआ था। इस बात का खुलासा 'भुल भुलैया 2' के फर्स्ट पोस्टर से हुआ है।

जी हां! आपको बता दें कि भूल भुलैया 2 के लिए कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। पोस्टर में कार्तिक अक्षय कुमार की स्टाइल में जनर आ रहे हैं। कार्तिक येलो धोती और कुर्ता में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला और ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं। साथ ही सिर पर भी येलो कपड़ा बांधा हुआ है। इस लुक में कार्तिक वैसे ही लग रहे हैं, जैसे भूल भुलैया के पोस्टर में अक्षय लग रहे थे। इसके एक पोस्टर में कार्तिक काउच पर बैठे हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरे में उनके चारों तरह स्केलेटन्स नजर आ रहे हैं और वे ग्लासेज लगाए पोज दे रहे हैं।

