Bholaa vs Dasara Box office: बॉलीवुड पर फिर भारी पड़ा साउथ सिनेमा, नानी की 'दसारा' ने दी अजय की 'भोला' को मात

Day one Box office Collection of Bholaa and Dasara: बीते दिन एक ओर जहां सिनेमाघरों में अजय देवगन (Ajay Devgn) की बॉलीवुड फिल्म भोला रिलीज हुई तो दूसरी ओर साउथ इंडियन फिल्म दसारा ने भी थिएटर्स में एंट्री मारी। भोला में जहां अजय देवगन के साथ तबू (Tabu) नजर आ रही हैं तो दसारा में नानी (Nani) का साथ कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) ने दिया है। दोनों फिल्मों के कलेक्शन का अर्ली ट्रेंड सामने आ चुका है और एक बार फिर बॉलीवुड पर साउथ इंडियन फिल्म भारी पड़ती दिखी है।

कितना हुआ भोला का कलेक्शन

अजय देवगन की फिल्म भोला को एक जहां क्रिटिक्स से मिक्स रिस्पॉन्स मिला है तो दूसरी ओर सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को शानदार बताया है। बीते कुछ वक्त में रिलीज हुईं बॉलीवुड फिल्मों के मुताबिक भोला का पहले दिन का कलेक्शन ठीक है। sacnilk की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 11.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। अजय देवगन के साथ ही फिल्म में तबू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा और गजराज राव प्रमुख किरदारों में हैं।

दसारा की कितनी हुई कमाई

बीते कुछ सालों में साउथ इंडियन फिल्मों को हिंदी पट्टी के दर्शकों ने भी पसंद किया है। साउथ की कुछ ऐसी फिल्में भी रही हैं, जिनके हिंदी वर्जन ने 50 से लेकर 100 करोड़ और उससे भी अधिक कमाई की है। फिल्म दसारा का पहले दिन का कलेक्शन भी अच्छा है। sacnilk की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दसारा ने पहले दिन नेट 17 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये कमाई सभी भाषाओं के कलेक्शन को मिलाकर हैं। फिल्म में नानी के साथ कीर्ति सुरेश नजर आ रही हैं।