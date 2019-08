भोजपुरी फिल्म 'दुल्हन अइसन चाही' की इस एक्ट्रेस को आया 'बिग बॉस' के घर से बुलावा, जानिए कौन है वो?

टीवी की दुनिया का सबसे विवादित शो बिग बॉस -13 जल्द ही ऑन एयर होने वाला है। इस शो का पहला टीजर रिलीज हो चुका है। टीचर में सलमान खान शो की थीम के बारें में बताते हुए नजर आए थे। वहीं इस बार इस शो कौन-कौन बॉलीवुड सितारे भाग लेने वाले हैं इसका भी खुलासा लग हो ही चुका है। इसी बीच खबर है कि इस शो में एक बार फिर से एक भोजपुरी एक्ट्रेस का जलवा देखने को मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मानें तो बिग बॉस के इस सीजन में दूरदर्शन के 'हवाएं' सीरियल से नजर आ चुकीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्वीटी छाबड़ा नजर आने वाली हैं। इतना ही नहीं खबर है कि छाबड़ा ने बिग बॉस के घर की मेहमान नवाजी जा यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस सिलसिले को लेकर स्वीटी लगातार बिग बॉस की टीम से संपर्क में हैं और मेहमान बनने की तैयारी में जुटी हैं।

टाइम्स नाउ हिंदी के इंटरव्यू के दौरान स्वीटी ने खुलासा किया है कि बिग बॉस के क्रिएटिव टीम की तरफ से निमंत्रण आया था और उन्होंने मीटिंग भी कर ली है। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं हैं। लेकिन स्वीटी अभी कई फिल्मों और वेबसीरिज के लिए अपनी डेट्स दे चुकी हैं, बिग बॉस के घर में जाने को लेकर असमंजस में हैं। स्वीटी ने बताया कि बिग बॉस में 100 से अधिक दिन रहना पड़ता है यानी इतने दिन आप बाहर निकल नहीं सकते और कोई काम नहीं कर सकते। मैं इसलिए कंफ्यूजन में हूं कि किस तरह डेट्स एडजस्ट करूं। मैं इतना पॉपुलर शो मिस भी नहीं करना चाहतीं। स्वीटी कहती हैं कि वह जल्द ही कोई निष्कर्ष निकालेंगी।

