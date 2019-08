भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ एक्ट्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, जानें क्या है मामला

भोजपुरी के पॉपुलर एक्टर-सिंगर पवन सिंह के खिलाफ एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने मुंबई के मालवणी पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतक्रता एक्ट्रेस के मुताबिक पवन सिंह उसके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत कमेंट्स करते थे। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि पवन सिंह उसे धमकाते थे। पवन सिंह पर आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कराया है।

पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक एक्ट्रेस का कहना है कि पवन उनके खिलाफ गलत कमेंट्स करता था। उसके बाद पवन ने फिर एक्ट्रेस से दोस्ती बरकरार रखने को कहा। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि पवन सिंह ने उन्हें धमकी भी दी कि अगर वो उनके साथ दोस्ती कंट्रीन्यू नहीं करती हैं तो वो इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।

Case registered against Bhojpuri actor Pawan Singh at Mumbai's Malwadi Police Station u/s 354 (word, gesture or act intended to insult modesty of a woman) & 509 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) of IPC on the complaint of a Bhojpuri actress.