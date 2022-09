Bhediya: 'भेड़िया' का टीजर करता है एक्साइटिड, वरुण धवन बोले-'बनेगा इंसान उसका नाश्ता'

Bhediya Trailer Date Announcement: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) के फैन्स इन दिनों काफी खुश हैं। हाल ही में जहां वरुण धवन को अमेजन प्राइम वीडियो का बे (BAE- Before Anyone Else) बनाया गया तो वहीं अब भेड़िया (Bhediya) का ट्रेलर अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हो गया है। एक छोटे से टीजर के साथ भेड़िया के ट्रेलर डेट का ऐलान किया गया है। वरुण धवन (Varun Dhawan), कृति सेनन (Kriti Sanon) और दीपक डोबरियाल (Deepak Dobriyal) स्टारर भेड़िया, 25 नंवबर 2022 को रिलीज होगी।

कैसा है टीजर

जियो स्टूडियोज की ओर से भेड़िया का टीजर रिलीज हुआ है, जिस में बताया गया है कि 19 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। आज रिलीज किए गए टीजर में भेड़िया के साथ ही कुछ वीएफएक्स और जोरदार बैकग्राउंड रैप सुनने को मिलता है। वहीं ये भी दिखाया गया है कि भेड़िया कैसे इस कहानी का हीरो है। हालांकि इस टीजर में वरुण धवन या कृति सेनन नहीं नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये टीजर वायरल होना शुरू हो गया है।

भेड़िया की टीम

भेड़िया का टीजर शेयर करते हुए वरुण ने लिखा- 'बनेगा इंसान उसका नाश्ता।' भेड़िया का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है, और इसके प्रोड्यूसर दिनेश विजान हैं। भेड़िया के राइटर निरेन भट्ट हैं और म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया है। फिल्म के गानों के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। टीजर देखकर लग रहा है कि फिल्म में कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंस हो सकते हैं, तो बता दें कि फिल्म के एक्शन डायरेक्टर डैरेल मैक्कलीन और रियाज- हबीब हैं। वहीं रैपर का क्रेडिट K4 Kekho को जाता है।

वरुण धवन के प्रोजेक्ट्स

बात वरुण धवन की अपकमिंग फिल्मों की करें तो उनकी लिस्ट में मिस्टर लेले, बवाल और भेड़िया शामिल हैं। भेड़िया में वरुण धवन के साथ कृति सेनन मुख्य किरदार में नजर आएंगी। फिल्म भेड़िया, वरुण की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है, इसके कुछ पोस्टर और टीजर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, वहीं वरुण धवन के फैन्स भी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटिड हैं। इसके अलावा बवाल में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे।