भारती के पति हर्ष ने शेयर किया डिलीवरी के पहले का वीडियो, बोलीं- अजीब सा दर्द है

Bharti Singh Pre Delivery Video: भारती सिंह बेटे की मां बन चुकी हैं। उनके बच्चे की झलक हर कोई देखना चाहता है, इससे पहले उनके पति हर्ष ने यूट्यूब चैनल पर प्री-डिलीवरी वीडियो शेयर किया है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Tue, 05 Apr 2022 03:00 PM

