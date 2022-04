भारती सिंह का छलका दर्द, बोलीं- 'वर्किंग मॉम होने के नाते सुननी पड़ती हैं ऐसी कड़वी बातें...'

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह बीते 3 अप्रैल को एक बेटे की मां बनी हैं। डिलीवरी के 12 दिन बाद ही भारती अपने काम पर भी वापसी कर चुकी हैं। हाल ही में भारती ने बताया कि वर्किंग मॉम होना काफी मुश्किल है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Shubhangi Gupta Sun, 17 Apr 2022 02:36 PM

