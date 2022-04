Bharti Singh Baby: हुनरबाज के सेट पर भारती सिंह ने दिखाई बेटे की पहली झलक, 'मामू' करण जौहर के लिए कही ये बात

भारती सिंहऔर हर्ष लिंबाचिया कुछ दिन पहले ही एक बेटे के पैरेंट्स बने हैं। इन दिनों कलर्स के शो हुनरबाज में भारती की जगह सुरभि चंदना नजर आ रही हैं। हाल ही में मेकर्स ने एक नया वीडियो शेयर किया है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Shubhangi Gupta Thu, 14 Apr 2022 03:10 PM

