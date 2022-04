भारती सिंह बच्चा लेकर हॉस्पिटल से पहुंचीं घर, फोटोग्राफर्स से बोलीं- आप लोग खुश हैं?

Bharti Baby Boy First Glimps: कॉमेडियन भारती डिलीवरी के बाद अपने बेटे को लेकर घर पहुंच चुकी हैं। अस्पताल के बाहर से उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिनमें वह फोटोग्राफर्स से बात करती दिख रही हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Thu, 07 Apr 2022 01:08 PM

