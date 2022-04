हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Bharti Singh Comeback : भारती सिंह ने बेटे के जन्म के 12 दिन बाद काम पर की वापसी, कहा- आज मैं बहुत रोई हूं

Bharti singh Back on Show : भारती सिंह ने मां बनने के बाद कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था। वह शो हुनरबाज को होस्ट कर रही थीं और बेबी के जन्म के बाद उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Fri, 15 Apr 2022 03:53 PM

