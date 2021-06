टीवी पर जल्द होगी 'द कपिल शर्मा शो' की वापसी, कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह ने अपने-अपने अंदाज में दिया हिंट

कॉमेडी क्विन भारती सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर 'द कपिल शर्मा शो' के शो को-स्टार कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा संग एक सेल्फी वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो क्लिप में कृष्णा और कीकू ने खुलासा किया है कि कपिल शर्मा द्वारा होस्ट किया जाने वाला कॉमेडी शो टीवी पर वापसी करने जा रहा है। भारती के अलावा कृष्णा अभिषेक ने भी अपने सोशल पोस्ट से इस कॉमेडी शो के वापसी का हिंट दिया है और उन्होंने बताया कि शो के नए सीजन की शुरुआत से पहले इसके कास्ट ने एक मीटिंग की है।

'हां हम वापस आ रहे हैं' भारती सिंह के वीडियो में बोले कृष्णा-किकू

क्लिप में कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा को कहते हुए सुना गया कि हम द कपिल शर्मा शो जल्द वापसी करने वाला। वीडियो में भारती सिंह पहले कृष्णा अभिषेक को फ्रेम मे लेती हैं तो कृष्णा कहते, 'हां हम वापस आ रहे हैं।' इसके बाद वह किकू शारदा को फ्रेम में लेकर आती हैं तो किकू शारदा भी कहते है, 'जी हां, हम वापस आ रहे हैं।'

भारती -कीकू संग कृष्णा ने शेयर किया सेल्फा

कृष्णा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस शो की जानकारी शेयर करते हुए लिखा, 'बहुत जल्द वापस आऊंगा। हमारी पहली क्रिएटिव मीटिंग काफी उत्साहजनक रही।' उन्होंने भारती सिंह और कीकू शारदा के साथ एक तस्वीर साझा की है।

