'Bharat' बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन सलमान-कैटरीना ने मचाया धमाल, फिल्म की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

Bharat Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने फिल्म 'भारत' से बॉक्स ऑफिस (Bharat Box Office Collection) पर धमाल मचा दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन करीब 42 करोड़ रुपए की कमाई की है, इसी के साथ फिल्म इस की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने 31 करोड़ की कमाई कर डाली है। इस दूसरे दिन की कमाई की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि फिल्म भारत ने दूसरे दिन 31 करोड़ की कमाई की है। इस लिहाज से फिल्म मजह 2 दिनों में ही 73.30 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। फिल्म के कमाने की रफ्तार यह भी जाहिर होता है कि बहुत कम दिन में यह 100 करोड़ का आंकड़ा आसानी से छू लेगी। तरण आदर्श के अनुसार, भारत की दूसरे दिन शानदार कमाई है। वर्किंग डे पर भी मूवी ने 31 करोड़ का बिजनेस किया। मल्टीप्लेक्स में सामान्य गिरावट देखी गई, जबकि सिंगल स्क्रीन्स ने इसे संभाला। शाम और रात के शो में शानदार परफॉर्मेंस दिखने को मिली। कुल मिलाकर, 2-दिन शानदार हैं। बुधवार 42.30 करोड़, गुरुवार 31 करोड़. टोटल- 73.30 करोड़।

#Bharat puts up a big total on Day 2 [working day after #Eid holiday]... Plexes saw normal decline, while single screens held fort... Saw excellent occupancy in evening/night shows... Overall, 2-day total is superb... Wed 42.30 cr, Thu 31 cr. Total: ₹ 73.30 cr. India biz.