Bharat Box Office Collection Day 1: 'भारत' की धमाकेदार ओपनिंग से टूटा सलमान की इस फिल्म का रिकार्ड, फिल्म ने कमाएं इतने करोड़

Bharat Box Office Collection Day 1: सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत (Bharat)' का बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन काफी धमाकेदार रहा। ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्‍म ने पहले दिन सर्वाधिक कमाई करने की लिस्ट में शामिल हो गई है।

आपको बता दें कि ईद और सलमान खान का कॉम्‍बो कनेक्शन हमेशा से ही शानदार रहा है। सलमान खान की डिमांड ईद पर सबसे ज्‍यादा रहती है ऐसे में में बॉक्स ऑफिस इंडिया में आई खबर के मुताबिक भारत ने पहले दिन 43 से 45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है । फिल्‍म समीक्षक तरण आदर्श के अनुसार सलमान खान की भारत ने बॉक्‍स ऑफिस पर नए आयाम रच दिए हैं। इस फिल्‍म ने पहले दिन 42.30 करोड़ की कमाई की है। यह कमाई सलमान खान की फिल्‍म प्रेम रतन धन पायो (40.35 करोड़), सुल्‍तान (36.54 करोड़) और टाइगर जिंदा है (34.10 करोड़)की पहले दिन की कमाई से कहीं ज्‍यादा है। वहीं यह साल 2019 की पहले दिन सबसे ज्‍यादा कमाई करने वाली फिल्‍म बन गई है। सलमान खान की दीवानगी पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच का असर भी नहीं हुआ।

#Salmania grips the nation... #Bharat storms the BO... Proves *yet again* Salman Khan is the biggest crowd puller... #Bharat opens much bigger than Salman - Ali Abbas Zafar’s #TigerZindaHai [₹ 34.10 cr] and #Sultan [₹ 36.54 cr]... Wed ₹ 42.30 cr. India biz.

#Bharat hits the ball out of the park on Day 1...

⭐️ Emerges Salman’s biggest #Eid opener, surpassing *Day 1* biz of #Sultan [₹ 36.54 cr].

⭐️ Emerges Salman’s *biggest opener ever*, surpassing *Day 1* biz of #PremRatanDhanPayo [₹ 40.35 cr].

#Bharat sets the BO on 🔥🔥🔥... East, West, North, South... Multiplexes, single screens... Metros, non-metros... Day 1 biz was mind boggling across the board, despite tough opposition from the crucial and much-hyped cricket match [#IndvSA #CWC19].

बता दें कि एस्टिमेटेड आकंड़ों की मानें तो आने वाले बॉक्स ऑफिस नंबर्स चौंकाने वाले रहेंगे जो अबतक के कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वहीं यूपी, गुजरात और कई अन्य राज्यों से फिल्म की कमाई के आंकड़े सबसे अच्छे और ज्यादा आ रहे हैं। वहीं देश के अलावा फिल्म को 70 देशों में लगभग 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित 'भारत' में कैटरीना कैफ और दिशा पटानी लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगी।